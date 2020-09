Previdência quer retorno de perícia em agências do INSS inspecionadas

Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais criticou a decisão em nota

Os agendamentos para perícias médicas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberam autorização a partir da última quinta-feira (17). Ao todo, 92 agências do Brasil receberam liberação após inspeções. Os números foram divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

De acordo com o governo, peritos que não forem às suas unidades sofrerão corte de ponto. O instituto está fazendo inspeção em salas de atendimento da perícia médica pelo país para checar se os lugares têm aptidão para o retorno dos exames presenciais. De acordo com o jornal Extra, os peritos não veem a inspeção como legítima e afirmam que não há condições sanitárias para o retorno dos exames presenciais.

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) alega que não foi convidada para participar dessa vistoria. A vistoria aconteceu em algumas agências pelo Brasil na última terça-feira (16) e quarta-feira (17). A associação alegou que recebeu convocação para fazer acompanhamento de inspeção feita anteriormente pelo INSS.

Em nota, a associação afirmou que a vistoria será feita apenas quando a Subsecretaria da Perícia Médica Federal for convidada para checar as agências de acordo com a lista utilizada semana passada. Essa lista de checagem foi feita em acordo entre a categoria e o governo. A nota afirma ainda que essa lista “foi ardilosamente adulterada pelo Presidente do INSS e o Secretário de Previdência para promover uma farsa pública perante a nação”.

“Vidas humanas têm que ser respeitadas. O direito à vida e à segurança sanitária dos servidores, usuários do INSS e cidadãos em geral são itens inegociáveis”, concluiu a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais em nota.