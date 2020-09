Prince of Persia: The Sands of Time Remake é revelado com trailer

Hoje (10) durante o evento Ubisoft Forward, a empresa finalmente revelou Prince of Persia: The Sands of Time Remake, uma reformulação do game original lançado para PS2, GameCube, Xbox e PC em 2003. Como você deve imaginar, todos os elementos clássicos estão de volta, mas refeitos com gráficos e mecânicas atuais. Prince of Persia: The Sands of Time Remake chega já no dia 21 janeiro de 2021 para PS4, Xbox One e PC.

Na manhã de hoje, diversas imagens do game haviam vazado na Uplay, mas agora a Ubisoft revelou de vez a nova entrada da série. O remake trará o mesmo dublador do jogo original como o ator que fará o ator do príncipe. Confira o trailer:

Para quem não sabe, Sands of Time foi o primeiro game da franquia em 3D pela Ubisoft e foi o responsável por revitalizar a série, que estava caindo no esquecimento com jogos ruins. Por ser um ótimo jogo de plataforma e trazer mecânicas incríveis para a época, se consagrou como um dos melhores títulos da era PS2.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake chegará no dia 21 de janeiro de 2021 para Xbox One, PS4 e PC.

