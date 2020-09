Processo seletivo IFG GO 2020: Saiu EDITAL para Professor! Até R$ 6.289,21!

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) divulgou a abertura de um novo edital (nº 11/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de uma vaga no cargo de professor substituto para atuação no campus de Luziânia.

De acordo com o edital, a função exige formação na área/subárea de geografia, onde o candidato deverá desempenhar atividades com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário oferecido pode chegar até R$ 6.289,21 mês, mais benefícios.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 6 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Federal IFG. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova de desempenho didático com arguição e prova de títulos (ambas caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas de forma virtual, com duração de 30 minutos, prevista para o dia 15 de outubro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto Federal.

Informações do concurso