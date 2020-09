Processo seletivo Instituto Federal IFSP 2020 abre vagas para Professores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargos de professores substitutos

As vagas destinadas são para áreas de Educação Física (1); Turismo (1); Português e Espanhol (1); Educação – Pedagogia (2); Língua Portuguesa e Libras (2); Matemática (1); Geografia (1); e Gestão (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais.

As lotações serão nos campi de Hortolândia, São Miguel Paulista, Tupã, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Birigui, Cubatão e Sorocaba.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Federal. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova de desempenho, via videoconferência, e prova de títulos. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do instituto federal.

