Processo seletivo Instituto IFPB 2020 abre vagas para Professores Substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) abriu um novo edital (nº 46/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 17 vagas em cargos de professores substitutos, para atuação nos campi de João Pessoa, Monteiro, Sousa, Areia, Campina Grande, Patos e Princesa Isabel.

Administração geral, empreendedorismo: fundamentos da administração/ teoria das organizações, estratégia organizacional/ formação de empreendedores, empreendedorismo/ práticas de pesquisa/ metodologia da pesquisa científica e outras (1);

Eventos: eventos, organização e planejamento de eventos, marketing de eventos, empreendedorismo em eventos, protocolo e cerimonial, metodologia da pesquisa científica, gestão de alimentos e bebidas, e outras (1);

Administração/ empreendedorismo: introdução à administração, princípio e organização do trabalho, administração aplicada, empreendedorismo, relações humanas no trabalho, gestão da qualidade, práticas de pesquisa, psicologia do trabalho, tecnologia da qualidade e outras (1);

Eletrotécnica: projetos de instalações elétricas prediais; projetos de instalações elétricas industriais, conversão de energia elétrica, proteção de sistemas elétricos, software Autocad, informática aplicada e outras (1);

Música – instrumento violão: instrumento violão e unidades curriculares gerais de música (harmonia, percepção, teoria musical, música e tecnologia e outras) (1);

Ciências biológicas: biologia, metodologia da pesquisa científica e outras (1);

Gastronomia: serviços de salão; serviços de bar, habilidades básicas de cozinha, planejamento de cardápio, higiene e manipulação de alimentos (1);

Pedagogia/ metodologia: didática, sociologia da educação, história da educação, didática, direitos humanos, educação e diversidades, metodologia da pesquisa científica e outras (1);

Geografia: geografia, educação ambiental (1);

Didática: didática, gestão educacional e orientação de estágio supervisionado (1);

Língua portuguesa: língua portuguesa e suas literaturas (1);

Guitarra elétrica: artes em geral, guitarra elétrica, teoria e percepção musical, prática coletiva, editoração musical, composição, metodologia da pesquisa científica e outras (1);

Sociologia: sociologia e metodologia da pesquisa cientifica (1);

Probabilidade e Estatística: probabilidade e estatística (1);

Matemática: matemática (1);

matemática (1); Administração: empreendedorismo, fundamentos de gestão, organização e gestão do território e gestão ambiental empresarial (1); e

Administração: empreendedorismo, fundamentos de gestão, organização e gestão do território e gestão ambiental empresarial (1); e

Sociologia: sociologia e metodologia da pesquisa cientifica (1).

De acordo com o edital, a função exige graduação, bacharelado, licenciatura nas áreas exigidas, idade mínima de 18 anos, estejam em dia com as obrigações militares e políticas entres outros. O salário oferecido será de R$ 3.126,31, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 1º de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Federal. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova de desempenho (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos (caráter classificatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto Federal.

