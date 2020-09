Processo seletivo Prefeitura de Prado Ferreira PR 2020 abre vagas na área da saúde

A Prefeitura Municipal de Prado Ferreira no Estado do Paraná, abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis médio/ técnico, superior.

As oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem (1 vaga), auxiliar de enfermagem (3 vagas); assistente social (1 vaga); e enfermeiro (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.313,29 a R$ 3.389,73, mais R$ 130,00 de auxílio-alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 a 9 de outubro de 2020, presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos do Município, localizado na Prefeitura, situada na rua São Paulo, nº 191, Centro, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou via internet, no e-mail [email protected], por meio do envio da documentação exigida.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório) e tempo de experiência profissional. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso