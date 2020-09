Processo seletivo Prefeitura de Quatro Barras PR 2020 abre vagas na área da saúde

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Quatro Barras abriu novo edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem (1 vaga); enfermeiro (1 vaga); médico clínico geral (1 vaga); e motorista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.693,89 a R$ 18.384,39, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 a 26 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de tempo de serviço e o aperfeiçoamento profissional. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Compete ao Técnico de Enfermagem assistir ao enfermeiro quanto às atividades de planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de enfermagem. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância, do profissional enfermeiro. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências. Executar ações de enfermagem, tais como: acolhimento, avaliação de enfermagem, verificação de dados vitais, curativos, nebulização; entre outros.

ENFERMEIRO: Compete ao Enfermeiro realizar todas as atividades relacionadas à enfermagem, além das descritas abaixo, de acordo com a regulamentação da profissão. • Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; Emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; Consulta de Enfermagem; Prescrição da assistência de Enfermagem; Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de morte; entre outros.

MÉDICO: Compete ao Médico Generalista efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem- estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; entre outros.

MOTORISTA CARTEIRA D: Compete ao Motorista – CNH D transportar pessoas e material, observando as normas do Código Nacional de Trânsito; realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando em ficha própria os horários, quilometragem, percurso realizado e outras informações para fins de controle; verificar as condições de funcionamento do veículo com relação a combustível, água, bateria, pneus, etc., solicitando as providências necessárias para o seu perfeito funcionamento; realizar a troca de pneus, quando necessário, utilizando ferramentas próprias para tal uso e providenciando os respectivos consertos; manter a limpeza do veículo sob sua responsabilidade. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função.

