Processo seletivo Prefeitura de Uberaba MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Uberaba faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 111 vagas de nível fundamental na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de combate às endemias (85 vagas) e Agente comunitário de saúde (26 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 1.400,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Confira abaixo as localidades:

USF Lecir Nunes – ESF Parque Das Américas I (2); UBS Dona Aparecida – ESF Abadia II (3); UMS Aluizio Prata – ESF Elza Amui; UMS Álvaro Guarita – ESF Chica Ferreira; UMS Álvaro Guarita – ESF Parque Das Gameleiras; UBS Dona Aparecida – ESF Leblon; UBS Dona Aparecida – ESF; Parque São Geraldo; UMS Aluizio Prata – ESF Cidade Nova; UMS Álvaro Guarita – ESF Vallim De Mello; UMS Ezio De Martino – ESF Boa Vista; UBS São Benedito – ESF São Benedito; UBS São Benedito – ESF São Benedito II; UMS Aluizio Prata – ESF Antônia Cândida; UMS Ezio De Martino – ESF Jardim Indianópolis (2); USF Beija Flor – ESF Beija Flor; USF Beija Flor – ESF Ilha do Marajó; USF Copacabana – ESF Copacabana; USF Fausto/Eduardo – ESF Borgico (1);

UMS Maria Teresa – ESF Maringá; UMS Nossa Sra da Abadia -ESF Abadia Olhos D`Água; UMS Luis Meneghello – ESF Volta Grande; UMS Roberto Árabe – ESF Jardim Uberaba; UMS Roberto Árabe – ESF Santa Marta; UMS Nossa Sra Da Abadia – ESF Nossa Sra Da Aparecida; UMS Nossa Sra Da Abadia – ESF São Vicente; UMS Maria Teresa – ESF Bairro de Lourdes; UMS Maria Teresa – ESF Manhattan; UMS Roberto Árabe – ESF Tutunas (2); USF Fausto/Eduardo – ESF Calcário (1); UMS Valdemar Jr. – ESF Espírito Santo; UMS Valdemar Jr. – ESF Fabrício; UMS Valdemar Jr. – ESF Santa Teresinha (2);

USF Maria De Oliveira – ESF Jardim Primavera; USF Maria De Oliveira – ESF Uberaba I; USF Lecir Nunes – ESF Parque Das Américas II; USF Norberto – ESF Morada Do Sol; USF Norberto – ESF Vila Arquelau (1); UMS Luis Meneghello – ESF Laranjeiras; UMS George Chirre – ESF Alfredo Freire I; UMS George Chirre – ESF Alfredo Freire II; UMS George Chirre – ESF Alfredo Freire IV; UMS Luis Meneghello – ESF Planalto (2); USF Rosa Maria – ESF Costa Telles II; USF Rosa Maria – ESF Parque Das Gameleiras II (1); USF Virlanea – ESF Jardim Maracanã (1);

USF Romes Cecilio – ESF Marajó; USF Rio de Janeiro – ESF Jardim Alvorada; USF Rio de Janeiro – ESF Rio de Janeiro II; USF Rio De Janeiro – ESF Rio de Janeiro; USF Romes Cecilio – ESF Morumbi (1); USF Residencial 2000 – ESF Residencial 2000 II (1); USF Sebastião/J Pedro – ESF Capelinha do Barreiro; USF Tita Rezende – ESF Jardim Belo Horizonte (1); USF Romes Cecilio – ESF Pacaembu; USF Rosa Maria – ESF Costa Telles I (1);

Você Pode Gostar Também:

USF Jacob Pinto – ESF Cássio Resende; USF Jacob Pinto – ESF Estados Unidos; USF Francisco/Nana – ESF Ponte Alta/Peirópolis; USF Girassóis – ESF Girassóis; USF Inimá Baroni – ESF Jardim Triângulo; USF J Julieta – ESF Recreio dos Bandeirantes (1); USF Santa Maria – ESF Santa Maria I; USF Santa Maria – ESF Santa Maria II; USF São Cristovão – ESF São Cristovão; USF Sebastião/J Pedro – ESF Baixa (2); USF Palmira – ESF Santa Rosa; USF Residencial 2000 – ESF Jardim Anatê; USF Residencial 2000 – ESF Residencial 2000 I (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h59 do dia 8 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBGP Concursos. A taxa de inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos; teste de aptidão física (caráter eliminatório) para o cargo de agente de combate às endemias; mais prova de títulos para o cargo de agente comunitário de saúde.

As avaliações serão aplicadas no dia 1º de novembro de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso