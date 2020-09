Processo seletivo Prefeitura Municipal de Florianópolis SC abre 145 vagas

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 145 vagas de nível fundamental.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de motorista (10 vagas); contratação de gari de coleta (80); e gari de limpeza pública (55). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.308,50 a R$ 2.560,36, mais R$ 28,50 de auxílio-alimentação.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 8 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fepese. O valor da inscrição está fixado em R$50,00, com com possibilidade de solicitar a isenção até as 17h do dia 18 de setembro de 2020, conforme edital.

A seleção consistirá com apenas avaliação curricular e prova prática (ambas caráter classificatório e eliminatório); mais prova de aptidão física (caráter eliminatório).

ATRIBUIÇÕES

MOTORISTA: conduzir todos os tipos e modelos de veículos no perímetro urbano ou fora dele; II – efetuar no início e final da atividade diária a verificação do veículo e equipamentos, preenchendo corretamente a lista de verificação e informando imediatamente quaisquer não conformidades; III – registrar em fichas e formulários específicos ao setor de manutenção eventuais defeitos ou desconformidades no veículo ou equipamento utilizado; IV – registrar em fichas próprias e/ou em equipamentos embarcados as atividades realizadas, bem como eventuais ocorrências; V – informar imediatamente às autoridades competentes e à gerência quando houver acidente de trânsito quando no exercício de suas atividades; entre outros.

GARI DE COLETA: I – executar serviços de recolhimento de sólidos urbanos, resíduos de serviço de saúde, resíduos perigosos, resíduos da construção civil e resíduos volumosos junto à veículos coletores e equipamentos apropriados; II – executar serviços limpeza pública em ruas, calçadões, praças, praias, logradouros públicos e outros, zelando pela conservação dos mesmos; III – operar sistema hidráulico de carregamento, compactação e descarga dos veículos coletores compactadores, e similares; IV – efetuar serviços de carga e descarga de resíduos sólidos e outros materiais, acondicionando-os de maneira adequada, incluindo a limpeza da via, se necessário, e o zelo no manuseio de contentores e similares, recolocando-os em seus locais adequados com as tampas fechadas; entre outros.

GARI DE LIMPEZA PÚBLICA: I – efetuar limpeza de ruas, praias, parques, jardins, encostas e outros logradouros públicos varrendo e coletando detritos; II – realizar limpeza e recolhimento de papeleiras, lixeiras públicas, mobiliário urbano e demais equipamentos públicos; III – executar serviços de capinação e cortes de grama, podas e pinturas em geral; IV – executar serviços de roçagem, jardinagem, pintura de meio-fio, dentre outros; V – executar limpeza, remoção e raspagem de resíduos especiais de logradouros públicos; VI – executar serviços braçais em diferentes tipos de terrenos e locais, incluindo Aterro de Inertes, áreas de Transbordo e Triagem, pátios de compostagem, pátio de transbordo, triagem de resíduos secos, volumosos, orgânicos e de construção e demolição, pátio de trituração, dentre outros serviços correlatos; entre outros.

