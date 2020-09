Processo seletivo Prefeitura Rio Branco do Sul PR 2020 tem EDITAL retificado

Edital publicado. Localizado a 31,1 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul tem inscrições até hoje, 28 de agosto de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 117 vagas em todos os níveis de escolaridade.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve a readequação do cronograma das seleções, e agora, a aplicação das provas objetivas para os editais nº 003/2020, nº 005/2020 e nº 006/2020, foi alterada, e passa a ficar prevista para o dia 13 de setembro de 2020. Já o edital nº 004/2020, consistirá em avaliação curricular dos candidatos inscritos e também teve o cronograma alterado.

As vagas destinadas são para os cargos:

Médico Especialista em Oftalmologia, Médico Especialista em Ginecologia/Obstetrícia, Médico Generalista, Médico Diretor Clínico, Médico Diretor Técnico, Médico Especialista em Ortopedia, Médico Plantonista Diurno, Médico Plantonista Noturno, Médico Auditor, Médico Especialista em Pediatria,

Agente de Manutenção I Guardião, Motorista “D”, Motorista “B”, Pedreiro, Carpinteiro, Educador Social Turno Noturno, Educador Social Turno Diurno, Cozinheiro , Recepcionista, Agente Comunitário de Saúde, Cirurgião Dentista, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Auxiliar de Serviços Gerais, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 10.400,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 24 a 28 de agosto de 2020, na sede da Prefeitura do Município, situada na Rua Horacy Santos nº 222, Centro, na cidade de Rio Banco do Sul/PR. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 60,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de setembro de 2020, a partir das 09h, na Escola Municipal Prefeito Octávio Furquim, localizado na Rua Coronel Carlos Pioli, Nº 253, Centro, Rio Branco do Sul/PR.

A seleção é válido por 04 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso