Processo seletivo SAD e SPVD PE 2020 encerra inscrições nesta terça-feira (29)

Edital tem 79 vagas de nível superior na Secretaria de Administração e a Secretaria de Políticas Públicas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD)

Edital publicado. Em Pernambuco, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Políticas Públicas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) tem inscrições até hoje, 29 de setembro de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 79 vagas em cargos de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Coordenador de Políticas Públicas Integradas (5); Coordenador do Sistema de Controle Social (6); Articulador de difusão social (2); Articulador de políticas públicas integradas (46); Assistente administrativo (5); Assistente de Políticas Públicas Integradas (4); Articulador do Sistema de controle social (8); e Articulador de tecnologia da informação (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.200,00 a R$ 3.200,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto AOCP. A taxa de inscrição está fixado em R$ 25,00.

A seleção consistirá com avaliação curricular, comprovada por títulos e experiência profissional, conforme critérios especificados no edital.

