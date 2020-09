Processo seletivo Secult e IEPHA MG 2020 abre vagas de nível superior

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) abriu novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 20 vagas em cargos de nível superior, para atuação na cidade de Belo Horizonte.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Analista de Gestão Proteção e Restauro – Cientista Social, Antropólogo, Sociólogo (3); Analista de Gestão Proteção e Restauro – Engenheiro Elétrico (1); Analista de Gestão Proteção e Restauro – Arqueólogo (1); Gestor Cultural (2); Analista de Gestão Proteção e Restauro – Historiador (3); Analista de Gestão Proteção e Restauro – Arquiteto (3); Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento (7). O salário oferecido será de R$2.292,09, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 18h do dia 30 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do processos seletivos do estado, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com candidatura e habilitação (caráter eliminatório); analise de currículo e títulos (caráter classificatório); mais entrevista (caráter classificatório e eliminatório), em local, data e horário a serem informados.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, e não exceda a data de 16 de setembro de 2022.

Informações do concurso