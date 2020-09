Processo seletivo Semed PA 2020 encerra inscrições para 70 vagas hoje (04)

Edital oferta vagas de nível médio na Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed – PA)

Edital publicado. No Estado do Pará, a Secretaria Municipal de Educação de Marabá (Semed PA) encerra inscrições nesta sexta-feira, 04 de setembro de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 70 vagas para o cargo de profissional de apoio escolar – cuidador.

Conforme o documento publicado, as vagas oferecidas serão distribuídas por áreas de atuação: Polo Rio Preto (10); Polo Parauapebas (5); urbana (50); e outras localidades do Campo (5). O salário oferecido será no valor de R$ 1.056,11, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de setembro (a partir das 08h) até as 23h59 do dia 4 de setembro de 2020, via preenchimento da ficha de inscrição disponível no site da Prefeitura Municipal.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas entrega dos documentos comprobatórios, especificados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

