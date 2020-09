Processo seletivo SES SP 2020: Saiu EDITAL para nível médio/técnico e superior

Edital publicado. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES SP) abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 82 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Enfermagem (63 vagas); Médico I (13 vagas); e Enfermeiro (6 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,10 a R$ 3.291,30, por carga horária de 24 e 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de setembro (a partir das 10h) até as 23h59 do dia 7 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise e julgamento dos títulos (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Você Pode Gostar Também:

ATRIBUIÇÃO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Trabalho consiste em executar tarefas auxiliares de nível técnico na área de enfermagem em especial no planejamento, programação e orientação de assistência de enfermagem, bem como na prevenção e controle de doenças transmissíveis, sob orientação e supervisão da chefia imediata no enfretamento ao combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid -19), sendo: – exercer atividade envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar do planejamento da assistência de enfermagem; entre outros.

MÉDICO I: – atender a pacientes acometidos pelo novo Coronavírus (Covid-19), em qualquer dependência da Unidade, conforme as diretrizes gerenciais; – prestar assistência médica a pacientes em pronto socorro, unidade de emergência e encaminhar às clínicas especializadas; – realizar triagem clínica; – visitar pacientes em observação clínica ou internados nas dependências da Unidade; – realizar interconsultas na Unidade; – realizar procedimentos, diagnósticos e terapêuticos de pequeno e médio porte; – realizar procedimentos de emergência, tais como: Reanimação Cardiopulmonar, Intubação Orotraqueal, Passagem de cateter venoso central, Toracocentese, Paracentese. – admitir e dar alta a paciente conforme necessidade em comum acordo com o diarista e médico da especialidade afim; entre outros.

ENFERMEIRO: – Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem. – Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento. – Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes. – Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem. – Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade. – Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. – Preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário. – Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. – Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer. prioridades e avaliar resultados; entre outros.

Informações do concurso