Processo seletivo SESP PR 2020 encerra inscrições nesta terça-feira (22)

No Estado do Paraná, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) tem inscrições até as 17h de hoje, 22 de setembro de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 85 vagas de em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médicos Psiquiatras para a junta médica (2 vagas); Médicos Psiquiatras e/ou Especialistas em Saúde Mental (13 vagas); Psicólogo (57 vagas); Assistente Social (13 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 3.657,27 mês, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados serão lotados nas cidades de: Foz do Iguaçu; Umuarama; Paranavaí; Maringá; Cascavel; Paranaguá; Rolândia; Cornélio Procópio; São Mateus do Sul; Mal Cândido Rondon; Campo Mourão; Apucarana; Telêmaco Borba; Cruzeiro do Oeste; Curitiba e Região Metropolitana; União da Vitória; Lapa; Pato Branco; Toledo; Jacarezinho; Ponta Grossa; Guarapuava; Francisco Beltrão; e Londrina.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 de setembro (a partir das 10h) até as 17h do dia 22 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Sesp.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

