Processo seletivo Unespar 2020: Saiu EDITAL com 137 vagas para Professores

Saiu edital. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 137 vagas em cargos de professores temporários.

Confira abaixo as oportunidades:

Curitiba I: estágio supervisionado (1); antropologia (1); gravura (1); percepção musical/bateria (1); instrumentação musical/violão (1); teoria, crítica e história da arte (1); pintura (1); escultura (1) e museologia (1); composição musical/contraponto (1); e regência (1);

estágio supervisionado (1); antropologia (1); gravura (1); percepção musical/bateria (1); instrumentação musical/violão (1); teoria, crítica e história da arte (1); pintura (1); escultura (1) e museologia (1); composição musical/contraponto (1); e regência (1); Curitiba II: fotografia cinematográfica (1); edição e tratamento de imagem (1); documentário e curadoria audiovisual (1); processos cênicos e poéticas da voz (1); pedagogia do teatro (2); processos criativos/teatro de animação (4); espaço e performatividade (1); ensino e aprendizagem em dança (2); filosofia (1); educação musical (1); teoria da música: harmonia (1); cenografia e design cênico (1); história do teatro (1); direção de arte (1); psicologia da educação (1); estágio supervisionado (1); gravura (1); pintura (1); corpo, movimento e criação em dança (2); musicoterapia e a prática profissional (1); rítmica e percussão (1); teoria musical e percepção musical (1); estágio supervisionado em educação musical (1); pesquisa em artes visuais (1); e desenho (1);

fotografia cinematográfica (1); edição e tratamento de imagem (1); documentário e curadoria audiovisual (1); processos cênicos e poéticas da voz (1); pedagogia do teatro (2); processos criativos/teatro de animação (4); espaço e performatividade (1); ensino e aprendizagem em dança (2); filosofia (1); educação musical (1); teoria da música: harmonia (1); cenografia e design cênico (1); história do teatro (1); direção de arte (1); psicologia da educação (1); estágio supervisionado (1); gravura (1); pintura (1); corpo, movimento e criação em dança (2); musicoterapia e a prática profissional (1); rítmica e percussão (1); teoria musical e percepção musical (1); estágio supervisionado em educação musical (1); pesquisa em artes visuais (1); e desenho (1); União da Vitória: história do Brasil império e ensino de história (1); tópicos específicos de educação – 40 horas (1); matemática/educação matemática (1); física geral (1) e matemática (1); ensino de geografia (1); geografia humana (1); química (1); língua inglesa (1); teorias, práticas e ensino de linguística (1); tópicos específicos de educação – 20 horas (1); filosofia geral (1); libras-língua brasileira de sinais – letras português/espanhol (1); e libras-língua brasileira de sinais – letras português/inglês (1);

história do Brasil império e ensino de história (1); tópicos específicos de educação – 40 horas (1); matemática/educação matemática (1); física geral (1) e matemática (1); ensino de geografia (1); geografia humana (1); química (1); língua inglesa (1); teorias, práticas e ensino de linguística (1); tópicos específicos de educação – 20 horas (1); filosofia geral (1); libras-língua brasileira de sinais – letras português/espanhol (1); e libras-língua brasileira de sinais – letras português/inglês (1); Apucarana: macroeconomia (2); língua espanhola (1); línguas estrangeiras modernas (1); literaturas estrangeiras modernas (1); análise de algoritmos e complexidade de computação (1); linguagens de programação (1); educação matemática (1); psicologia organizacional (1); fundamentos da educação (1); literaturas de língua inglesa (1); língua portuguesa (1); outras literaturas vernáculas (1); cálculo diferencial e integral (1); ciências contábeis (1); métodos e técnicas de ensino (1); turismo e negócios – fundamentos (1); serviço social e política social (1); administração de empresas (2); libras (1);

macroeconomia (2); língua espanhola (1); línguas estrangeiras modernas (1); literaturas estrangeiras modernas (1); análise de algoritmos e complexidade de computação (1); linguagens de programação (1); educação matemática (1); psicologia organizacional (1); fundamentos da educação (1); literaturas de língua inglesa (1); língua portuguesa (1); outras literaturas vernáculas (1); cálculo diferencial e integral (1); ciências contábeis (1); métodos e técnicas de ensino (1); turismo e negócios – fundamentos (1); serviço social e política social (1); administração de empresas (2); libras (1); Paranavaí: história do Brasil (1); educação matemática (1); geografia (1); filosofia e ética (1); ciências contábeis (1); fundamentos do serviço social (2); enfermagem – 20 horas (1) e economia (1); direito constitucional, direito penal, direito processual civil e direito administrativo (3); libras (2); libras – intérprete (1); e enfermagem – 40 horas (2);

história do Brasil (1); educação matemática (1); geografia (1); filosofia e ética (1); ciências contábeis (1); fundamentos do serviço social (2); enfermagem – 20 horas (1) e economia (1); direito constitucional, direito penal, direito processual civil e direito administrativo (3); libras (2); libras – intérprete (1); e enfermagem – 40 horas (2); Campo Mourão: teorias da instrução (4); geografia física e geotecnologias (2); geografia humana e ensino de geografia (2); administração de empresas (2); teoria econômica (2); direito (2); letras/língua portuguesa e linguística (1) e letras/língua inglesa, estágio supervisionado de língua inglesa e inglês (2); ciências contábeis (3); métodos e técnicas de ensino (1); psicologia da educação e psicologia do trabalho (1); e história do Brasil (2);

teorias da instrução (4); geografia física e geotecnologias (2); geografia humana e ensino de geografia (2); administração de empresas (2); teoria econômica (2); direito (2); letras/língua portuguesa e linguística (1) e letras/língua inglesa, estágio supervisionado de língua inglesa e inglês (2); ciências contábeis (3); métodos e técnicas de ensino (1); psicologia da educação e psicologia do trabalho (1); e história do Brasil (2); Paranaguá: língua inglesa/língua inglesa e literatura de língua inglesa e ensino de língua inglesa (1); língua e literatura latina e literaturas de língua portuguesa (1); cálculo diferencial, matemática financeira e estatística (1) e fundamentos de educação e prática pedagógicas (4); ciências contábeis (3); biologia geral II (1); biologia geral I (1); língua brasileira de sinais – libras/intérprete (2); língua portuguesa, linguística, produção textual (3); e engenharia do produto (2).

As vagas oferecidas serão distribuídas entre os campi de Curitiba I, Curitiba II, União da Vitória, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá e Paranavaí. Os salários oferecidos variam entre R$ 827,68 a R$ 8.372,75, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Unespar. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 25 de setembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso consistirá com prova escrita (caráter eliminatório); prova didática (caráter eliminatório) com uma etapa didática com arguição e/ou uma etapa prática ou ainda a apresentação de demonstração artística/performance; mais prova de títulos (caráter classificatório).

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Estadual.

Informações do concurso