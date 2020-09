Processo seletivo Unipampa RS 2020 abre vagas para Professores

Edital oferta vagas na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para professores substitutos

No Estado do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 05 vagas em cargos de professores substitutos para atuação nos campi de Santana do Livramento, São Gabriel, Bagé e Caçapava do Sul.

As oportunidades são para os cargos de Engenharia de Alimentos (1); Gestão Ambiental em Agronegócios, Marketing Ambiental, Economia Rural e Comunicação e Extensão Rural (1); Educação Musical – Violão (1); Engenharia Ambiental e Sanitária (1); e Direito Público (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,31 a R$ 3.449,83, por carga horária de 20h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de setembro de 2020, no endereço eletrônico da Unipampa. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova didática (aula expositiva e prova prática); entrevista; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas entre 30 de setembro a 16 de outubro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período

Informações do concurso