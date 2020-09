Produção ignora infração de Jojo Todynho e pune peões da baia · .

A produção de A Fazenda 12 ignorou uma sequência de infrações cometidas por Jojo Todynho e Lipe Ribeiro durante a madrugada desta terça-feira (15). A dupla ficou com medo de ter causado uma punição por ter fumado junto, algo que é proibido. No entanto, quando o castigo chegou, descobriram que a responsável foi Victória Villarim, por um descuido ao descer para a baia.

A sirene tocou ao mesmo tempo em que Jojo e Lipe terminaram de fumar dentro do reservado, sendo que não pode ter duas pessoas ao mesmo tempo no banheiro e nem fumando juntas. A dupla se justificou, dizendo que fez isso porque estava chovendo.

Os outros peões ficaram imediatamente irritados com os dois fumantes quando a sirene tocou. “Poxa, está bem claro [no manual] que não pode”, reclamou Jakelyne Oliveira. “Na hora, eu nem raciocinei”, se defendeu a funkeira. No entanto, quando a punição chegou, Jojo e Lipe comemoraram aliviados por não terem sido os responsáveis pelas 24 horas sem sal.

O castigo foi dado porque Victória Villarm desceu para a baia com uma toalha no ombro, em vez de colocá-la dentro do balde. A produção ainda orientou que ela, Luiza Ambiel, Fernandinho Beat Box e Mariano leiam o manual de sobrevivência da baia para evitar mais punições.

Nas redes sociais, internautas acharam injusto não ter punição para Jojo e Lipe, sendo que o que eles fizeram foi “mais grave”, e consideraram o caso uma passada de pano da produção.

Confira as reações abaixo:

Jojo e Lipe fumaram no banheiro e não pode fumar em dois mais como estava chovendo acho q eles perdoaram , e outra eles estavam com os microfones e não falaram nada não teve nada demais

— HOJE EU TÔ ATACADA 💥⚡ (@FOFFURA) September 15, 2020

Jojo e lipe fumaram juntos lá fora e passaram pano tbm @rocarelli ajuda aí a ter maia treta.

— Viúva Comenta 💥🎪⚡⛑ (@comentreally) September 15, 2020

Teve uma punição há uns minutos atrás. (Pelo que eu me lembro) a Jojo e o Lipe tava fumando juntos (que não pode né) mas mais ou menos no mesmo tempo, a Victoria desceu pra baia com um dos itens fora do balde. Aí eu parei de ver, não sei se chegaram a uma conclusão de quem foi

— Alyssa 🧢 (@alyssaverdolini) September 15, 2020

A Produção puxa muito saco pra Jojo Todynho ela cometeu uma punição com o lipe e eles não fizeram nada #AFazenda12

— A FAZENDA 12 (@afazenda12vemai) September 15, 2020

Só acho que agora deveria dar a punição da Jojo e Lipe , pq não pode ir 2 lá fumar juntos … 👀👀👀 #AFazenda12 @afazendarecord

— UaiComents 🦅⚡ (@UaiComentts) September 15, 2020

se a produção da farm tivesse metido 3 punições, aquela farm iria ficar pequena: -Vivi fazendo a louca

-Jojo e Lipe prontos pra justificativa

-Comentários de JP por terem dito dele

-Geral puto pra explodir #AFazenda12 #AFazenda #Fazenda2020

— tututy 🎪🛀💥⚡ (@xdebochadax) September 15, 2020

