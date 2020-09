Tatá Weneck demonstrou publicamente sua vontade de atuar no remake de Pantanal que será produzido pela Globo. A atriz se ofereceu para o papel de Juma Marruá, interpretada por Cristiane Oliveira na novela exibida em 1990. “Vou chegar no primeiro dia de gravação pronta, e a produção que lute”, brincou ela nas redes sociais nesta segunda (7).

“Gente! Aceitei o desafio de fazer Juma Marruá no remake de Pantanal. Ninguém sabe ainda. Quero fazer uma surpresa pra Globo”, escreveu a mulher de Rafa Vitti no Twitter.

A apresentadora do Lady Night também falou sobre a oportunidade nos Stories do Instagram. “Tô super feliz, eu aceitei o desafio de topar fazer a Juma Marruá no próximo remake. E agora falta só eles toparem o desafio de me chamarem, né? Ainda não houve esse convite, mas eu tô muito feliz por ter topado mesmo sem ninguém ter chamado”, contou.

“Pra mim foi um passo que eu dei adiante. Sabe? Quando você dá uma coisa pra você sem que ninguém tenha te dado. Dane-se se eles vão me chamar ou não, eu me aceitei. Isso é mais importante, eu acho, pra uma atriz”, disse a mãe de Clara Maria.

Em seguida, ela trouxe uma atualização sobre a suposta negociação com a emissora: “Falei com a produção: estão entre me colocar pra Juma, fazer um arbusto ou me colocar pra fora. Vamos torcer”.

Uma usuária identificada apenas como Paty comentou a publicação dizendo que Tatá “tem o biotipo perfeito pra viver a Juma”. Bem-humorada como sempre, a atriz respondeu: “Eu sei. Mas às vezes ser muito bonita me atrapalha”.

Veja as publicações:

Gente ! Aceitei o desafio de fazer Juma Maruá no remake de Pantanal. Ninguém sabe ainda. Quero fazer uma surpresa pra globo. Vou chegar no primeiro dia de Gravação pronta e a produção que lute

— Tata werneck (@Tatawerneck) September 7, 2020

Falei com a produção: estão entre me colocar pra Juma, fazer um arbusto ou me colocar pra fora. Vamos torcer gente .

— Tata werneck (@Tatawerneck) September 7, 2020

Eu sei. Mas as vezes ser mto bonita me atrapalha https://t.co/uSlhDwIhut

— Tata werneck (@Tatawerneck) September 7, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução