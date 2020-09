Professor de dança não está sujeito ao registro e fiscalização do CREF

A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em decisão unânime, negou provimento ao apelo do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região/São Paulo (CREF-4/SP). Assim, manteve a sentença que julgou improcedente a restrição ao exercício profissional de um instrutor de dança por ausência de registro na entidade.

Segundo o colegiado, a obrigatoriedade da inscrição dos profissionais de dança na autarquia federal contraria norma constitucional de liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.

Fitdance

No recurso ao TRF-3, o CREF4/SP defendeu a exigência do registro, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público. No entendimento da autarquia federal, a ginástica aeróbica (Fitdance) é modalidade esportiva sujeita à fiscalização, nos termos da legislação federal.

O desembargador federal relator Fábio Prieto, o analisar o caso, votou pela manutenção da sentença de primeira instância. O magistrado ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma não ser possível extrair da Lei nº 9.696/98 a necessidade de inscrição dos professores e mestres de danças, ioga e artes marciais nos Conselhos de Educação Física.

Liberdade de trabalho

Igualmente, o relator destacou que a liberdade de trabalho está de acordo com o previsto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Por isso, a 6ª Turma negou provimento ao recurso da autarquia federal. Portanto, concluiu que o instrutor de danças não está sujeito ao registro em conselho profissional de educação física.

