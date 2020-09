Programa de Trainee Santander 2021: Última semana de inscrições

Podem se inscrever profissionais formados nos últimos dois anos ou estudantes que colarão grau até dezembro de 2020.

Oportunidade! O banco Santander Brasil anunciou a abertura do prazo de inscrições para a nova edição de seu Programa de Trainees.

O banco informa que o processo de seleção vai consistir em uma série de etapas que incluem testes sobre conhecimentos e habilidades, desafio de negócios em grupo, uma live sobre carreira e um dia totalmente dedicado para os candidatos conhecerem melhor a instituição.

O processo de seleção será realizado on-line, à exceção da última etapa, prevista para ser presencial, na segunda quinzena de novembro.

“Procuramos jovens que possam se integrar ao Banco e nos ajudar a fazer as perguntas que ainda nem pensamos. Cada etapa do processo foi cuidadosamente planejada, de modo a atrair talentos interessados em participar da nossa transformação e levar adiante mudanças que sejam benéficas para os clientes e a sociedade”, informa a vice-presidente executiva de recursos humanos do Santander Brasil, Vanessa Lobato. Podem se inscrever profissionais formados nos últimos dois anos ou estudantes que colarão grau até dezembro de 2020.

Você Pode Gostar Também:

O banco também oferece aos profissionais uma experiência fora do país. Os três participantes que apresentarem as melhores performances serão escolhidos para um intercâmbio em uma das unidades da América Latina, após a conclusão do programa.

O programa terá início em janeiro de 2021. No total, terá duração de 11 meses e os trainees serão acompanhados por executivos da organização.

Inscrição

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo do Santander devem se inscrever pelo site de recrutamento. O prazo de inscrição vai até o dia 8 de setembro.