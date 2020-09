Promessa decide aos 40 do 2º tempo, Arsenal vence West Ham e segue 100% na Premier League

Neste sábado, a equipe recebeu o West Ham, abriu o placar com Lacazette, viu Antonio empatar e, aos 40 minutos, Nketiah garantiu a vitória por 2 a 1.

O primeiro tempo foi pouquíssimo movimentado, mas as duas equipes foram eficientes. Nas únicas chances que tiveram, balançaram as redes.

O primeiro golpe foi do Arsenal. Aubameyang recebeu linda bola pela esquerda, invadiu a área e cruzou na medida para Lacazette, que soltou um foguete de cabeça e venceu Fabianski.

Depois de uma polêmica sobre a posição de Auba, o VAR confirmou que o camisa 14 não estava impedido e validou o gol.

A chance do West Ham veio na reta final do primeiro tempo. Quase no último minuto, o clube visitante fez uma linda jogada coletiva que terminou com Antonio aparecendo livre na pequena área para empurrar e completar o golaço.

O segundo tempo, porém, foi muito mais agitado. Os visitantes não se intimidaram e foram em busca da vitória, criando grandes chances.

Na primeira, Masuaku fez um cruzamento perfeito para Antonio que finalizou, a bola desviou no zagueiro Gabriel e obrigou Leno a fazer boa defesa.

Depois de salvar, o goleiro alemão quase entregou. Após mais um cruzamento da esquerda, Antonio ganhou a bola no alto, cabeceou no travessão e Leno agarrou o rebote. O alemão, porém, trombou com o zagueiro e quase entregou o gol para o West Ham, mas se recuperou e fez boa defesa na finalização de Bowen.

Aos 40 minutos, Nketiah decidiu. Após jogada espetacular de Saka, Ceballos recebeu na área e rolou para o atacante, livre na pequena área e sem goleiro, só tocar para o gol vazio e garantir a vitória.

Com o resultado, o Arsenal segue 100% com duas vitórias em duas partidas, enquanto o West Ham sequer somou pontos.

Nketiah comemora seu gol diante do West Ham Will Oliver – Pool/Getty Images

Arsenal 2 x 1 West Ham

GOLS: Alexandre Lacazette (25′), Edward Nketiah (85′) (ARS); Michail Antonio (45′) (WHU)

ARSENAL: Leno, Holding, Gabriel e Kolasinac; Bellerín, Ceballos, Xhaka e Saka; Willian, Lacazette e Aubameyang; Técnico: Mikel Arteta

WEST HAM: Fabianski, Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell e Masuaku; Bowen, Soucek, Rice e Fornals; Antonio; Técnico: David Moyes

Lacazette chegou aos 50 gols com a camsia do Arsenal na carreira

Lacazette fez gol em 2 partidas seguidas e agora tem 4 gols nos últimos 6 jogos de Premier League (considerando a última temporada)

Michail Antonio marcou seu 1º gol na carreira contra o Arsenal

Agora, Antonio tem 9 gols em suas últimas 9 partidas na Premier League

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pela Copa da Liga Inglesa no meio de semana.

Quarta-feira, 23/09, 15h45*, Leicester City x Arsenal

Terça-feira, 22/09, 15h30*, West Ham x Hull City

*horário de Brasília