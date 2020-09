PROS lança Valério Beltrão candidato a prefeito de Igreja Nova neste sábado (12)

O Partido Republicano da Ordem Nacional – PROS, lança neste sábado, 12, o nome de Valério Beltrão como cabeça da chapa majoritária em Igreja Nova. Como vice da chapa o nome do Senhor João Nunes será aclamado pelos convencionais que participarão de forma controlada no evento político em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

A Convenção Partidária acontecerá das 14 às 18 horas na Escola Cantinho de Lara, localizada na Praça Frei Clemente Sagan. Na ordem do dia estão a escolha, aprovação e homologação da coligação partidária para eleição majoritária ou para candidatura própria, havendo ainda na oportunidade a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para eleições municipais deste ano.

Ainda durante a Convenção Partidária, haverá sorteio de números com os quais concorrerão os candidatos do partido as eleições proporcionais e a escolha ou indicação do representante da coligação ou delegados, além de assuntos gerais.