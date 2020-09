Protagonista de The Boys é filho de astros e já foi espermatozoide em curta · .

Em alta por viver Hughie, um dos protagonistas de The Boys, Jack Quaid sabe o que é conviver com os holofotes desde o seu nascimento. O jovem é filho do ex-casal Dennis Quaid e Meg Ryan, dois artistas que já ocuparam o alto escalão de Hollywood. Apesar do sobrenome famoso, o ator teve um começo de carreira como tantos outros iniciantes e chegou até a interpretar um espermatozoide em um curta-metragem.

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ator de 28 anos começou a sua carreira relativamente tarde, aos 20, com uma pequena participação no primeiro filme da franquia Jogos Vorazes (2012), no qual interpretou Marvel, um dos rivais da protagonista Katniss, vivida por Jennifer Lawrence.

Apesar da faz primeira apresentação em um blockbuster, os anos seguintes não foram de grande destaque. Além de uma participação no independente Just 45 Minutes from Broadway (2012), Quaid estrelou cinco curta-metragens em um espaço de três anos.

Em um deles, intitulado Sperm and Egg (2014), o astro de The Boys viveu um espermatozoide que se encontrava com um óvulo. Confira o trailer (sem legendas):

Quaid também teve pequenas participações em filmes como Just Before I Go (2014), dirigido por Courteney Cox (Friends), e Running Wild (2015). O ator também esteve na websérie Sasquatch Sketch Comedy (2014-2015), produção que criou e estrelou ao lado de três amigos. Atualmente, sua página no YouTube tem pouco mais de 6 mil inscritos.

Em 2015, o rapaz ainda teve a oportunidade de atuar ao lado de Tom Hanks ao integrar o elenco de Ithaca (2015), longa dirigido por sua mãe. Mas foi no ano seguinte que Quaid teve a sua primeira oportunidade em uma produção de destaque na TV. Em Vinyl (2016), da HBO, o ator interpretou Clark Morelle em nove dos dez episódios da série, que durou apenas uma temporada.

Divulgação/HBO

Antes de The Boys, Jack Quaid teve seu primeiro papel de destaque na TV em Vinyl, da HBO

O caminho do sucesso

Após Vinyl, a carreira do filho de Meg Ryan começou a chegar em patamares mais altos. No mesmo ano, ele ganhou o seu primeiro papel como protagonista de um longa-metragem em Vineland (2016). Quaid ainda fez uma pequena aparição na série Workaholics (2011-2017) e no filme As Garotas da Tragédia (2017).

A guinada em seu caminho se confirmou ao integrar o elenco de duas produções com grandes estrelas: Logan Lucky: Roubo em Família (2017), do aclamando diretor Steven Soderbergh, e Rampage: Destruição Total (2018), no qual trabalhou ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson.

Pouco antes de se tornar mundialmente conhecido como Hughie Campbell, Quaid ainda teve seu primeiro trabalho como dublador na animação Garotas Harvey Para Sempre! (2018-2020). Ele também dá voz ao personagem Boimler em Star Trek: Lower Decks, inspirada na famosa franquia iniciada nos anos 1960.

Já confirmado na vindoura terceira temporada de The Boys, o ator também está escalado para o elenco de Pânico 5, filme que traz de volta a franquia de terror iniciada nos anos 1990 e que terá o retorno dos protagonistas Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox.

Veja abaixo algumas fotos das redes sociais de Jack Quaid:













© 2020 . | Proibida a reprodução