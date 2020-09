Protótipo da Starship faz novo voo a 150 metros de altura

Nesta quinta-feira (3), a SpaceX realizou com sucesso um teste de voo de baixa altitude da Starship Serial Number 6 (SN6), em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos). A companhia repetiu o feito alcançado no início de agosto, quando a versão anterior do veículo, SN5, subiu a 150 metros de altura

O sexto protótipo da espaçonave com a qual Elon Musk pretende colonizar Marte deu um novo “salto” a 150 metros acima do solo, impulsionado por um único motor Raptor. Poucos segundos após decolar, a Starship SN6 retornou ao local da decolagem, em um pouso vertical.

Voos de teste como o que acaba de acontecer (veja no vídeo abaixo) são essenciais para a SpaceX, pois permitem verificar o funcionamento de partes importantes da nave, como os sistemas de encanamento para os tanques de combustível e o motor do foguete. O sistema de controle do vetor de empuxo do Raptor em voo é outra parte analisada com atenção.

Após completar os voos curtos, que demonstraram o controle básico do veículo, a empresa já pensa em ir mais alto. Os próximos saltos intermediários devem acontecer em altitudes superiores, podendo ser realizados pelos próprios SN5 e SN6 ou utilizando novos protótipos.

Voos em grande altitude

Na sequência dos testes, depois que a companhia fizer novos voos mais baixos, a próxima meta é realizar um salto a 20 km de altura, bem mais alto do que o equipamento foi até agora.

O primeiro protótipo a chegar lá deve ser o SN8, que já está sendo desenvolvido. Ao contrário dos modelos atuais, parecidos com uma enorme torre de água de aço inoxidável, a versão futura terá um design mais próximo ao da nave real, incluindo o tamanho, as asas e o nariz.

Quando o projeto estiver pronto para decolar em direção a Marte, a empresa quer construir 1 mil naves ao longo de 10 anos, para possibilitar a colonização do Planeta Vermelho.