Protótipo do avião em formato de V realiza o primeiro voo

Um modelo reduzido em escala do avião Flying-V realizou o seu primeiro voo de teste na Alemanha, em agosto. A informação foi revelada na última terça-feira (1º), pela Tu Delft, uma das empresas responsáveis pelo projeto.

Desenvolvido também pela Universidade de Delft e a companhia aérea KLM, o protótipo que decolou no mês passado, em uma base aérea alemã, tem 2,76 m de comprimento, 3,06 m de envergadura e pesa 22 kg. Mesmo sendo apenas uma fração da versão em tamanho real, de 55 m de comprimento, o conceito permitiu a realização de testes importantes.

O piloto de drone responsável pela operação decolou o modelo, fez diversas manobras de teste e aproximações até quase esgotar a carga da bateria, trazendo a aeronave de volta para o solo, em seguida. Veja o Flying-V em ação, no vídeo abaixo:

Antes da decolagem, ele já havia sido colocado em um túnel de vento e passado por testes em solo, na Holanda. Agora, os engenheiros vão usar os dados obtidos durante o voo experimental para determinar quais mudanças precisam ser feitas na aeronave. Um dos problemas identificados foi a dificuldade para manter as asas niveladas, o que também atrapalhou o pouso.

O futuro da aviação

O conceito do avião em formato de V foi apresentado em 2019 como o “futuro da aviação”, prometendo oferecer uma série de vantagens em relação às aeronaves convencionais mais avançadas, principalmente quanto aos gastos com combustível.

De acordo com a New Atlas, o design diferenciado leva a uma aerodinâmica aprimorada e à redução de peso, gerando uma economia de 20% no consumo, em comparação com um Airbus A350-900.

Em sua versão final, o Flying-V terá a cabine, o compartimento de carga e os tanques de combustível integrados à estrutura de asa em forma de V, cuja envergadura será a mesma de um Airbus A350. Dessa forma, ela poderá usar os aeroportos normalmente, sem a necessidade de adaptações, tendo capacidade para transportar 314 passageiros.