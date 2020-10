PS5: Astro’s Playroom recebe novas imagens

Quem comprar um PlayStation 5 já vai poder curtir o jogo Astro’s Playroom no ato da compra, já que o jogo será liberado para todos os donos do PS5. Para aumentar a nossa ansiedade, a Sony soltou hoje novas screenshots da aventura. Confira:

Astro’s Playroom ganhou novas imagens hojeFonte: Sony

O jogo virá pré-instalado nos consoles e serve como uma espécie de cartão de visitas para as possibilidades do novo controle Dual Sense, além de ostentar os novos efeitos gráficos da máquina!

Astro’s Playroom virá pré-instalado em todos os consoles PS5Fonte: Sony

Como você pode ver nas imagens dessa postagem, o jogo terá uma ampla variedade de ambientes, com fases em praias, geleiras, florestas, e tudo que você pode esperar de um grande jogo de plataforma.

A ideia do jogo é mostrar o poder técnico do console ao gerar belos ambientesFonte: Sony

Se você quiser ver ainda mais imagens, há uma galeria completa no site oficial do jogo, que você pode acessar por aqui.

O jogo sai no brasil dia 19 de novembro de 2020Fonte: Sony

O jogo foi desenvolvido pela SIE Japan Studios e será disponibilizado no dia 19 de novembro para os brasileiros, que é a data do lançamento global do PS5. O que você achou das imagens? Comente a seguir!