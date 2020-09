A Sony revelou hoje a data e preços do PS5 no mundo: o console chega no dia 12 de novembro em países selecionados (Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul) e dia 19 no resto do mundo. Em comunicado ao Voxel, a Sony confirmou que o videogame chegará às terras tupiniquins no dia 19 de novembro.

Portanto, o PlayStation 5 seguirá as datas recomendadas e será lançado no mercado Brasileiro no dia 1 mundial.

E o preço do PS5 no Brasil?

Infelizmente, a Sony ainda não revelou os preços, mas disse que veremos novidades em breve. Qual é o seu chute para os valores oficiais dos modelos de PlayStation 5 no Brasil?

PS5 chega ao Brasil no dia 19 de novembro; preços não foram revelados via Voxel