PS5 chega no Brasil a R$ 4499 na edição digital e a R$ 4999 com leitor

A Sony revelou hoje a data e preços do PS5 no mundo: o console chega no dia 12 de novembro em países selecionados (Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul) e dia 19 no resto do mundo. Em comunicado ao Voxel, a Sony confirmou que o videogame chegará às terras tupiniquins no dia 19 de novembro por R$ 4.499 (versão sem disco) e R$ 4.999 (versão com disco

Portanto, o PlayStation 5 seguirá as datas recomendadas e será lançado no mercado Brasileiro no dia 1 mundial.

E o preço do PS5 no Brasil?

A versão digital custará R$ 4.499 e a versão com leitor de Blu-ray Ultra HD chegará com o preço de R$ 4.999.

Preço dos jogos de PS5

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pré-installado no PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) – R$349,90 (preços sugeridos)

Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) – R$349,90 (preços sugeridos)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – R$349,90 (preços sugeridos)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate (Insomniac Games) – R$349,90 (preços sugeridos)

Sackboy Uma Grande Aventura (Sumo Digital/XDEV) – R$299,90 (preços sugeridos)

Preço dos acessórios do PS5

Controle sem fio DualSense™ (unidade) – R$499 (preço sugerido)

Headset sem fio PULSE 3D™– com suporte para áudio 3D e microfones duplos com cancelamento de ruído – R$599 (preço sugerido)

Câmera HD – com lentes duplas 1080p para os jogadores transmitirem seus momentos épicos de jogo – R$449 (preço sugerido)

Controle de Mídia – para navegar por filmes e serviços de streaming com facilidade – R$199 (preço sugerido)

E aí, o que acharam? Vão pegar o console no dia de lançamento? Contem para nós na sessão de comentários!