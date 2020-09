PS5: desenvolvedores comentam sobre a facilidade de trabalhar com o console

Por mais que muitos estúdios tenham afirmado estarem entusiasmados em trabalhar com o PlayStation 5, andaram circulando boatos de que o hardware do futuro console da Sony estava causando algumas dores de cabeça, principalmente no projeto de Resident Evil Village.

(Fonte: Sony/Reprodução)Fonte: Sony

No entanto, Richard Leadbetter, editor de tecnologia da Digital Foundry, mitigou os rumores durante um painel digital, afirmando que “cada desenvolvedor com quem conversei com projetos para o PS5 tem divulgado como é fácil trabalhar com ele. É essencialmente o mesmo ambiente de desenvolvimento do PS4, só que ampliado, com novas capacidades, recursos e muito mais. Eu não posso enfatizar o suficiente como os desenvolvedores parecem estar felizes com esta situação”.

Pelo que parece, estúdios em todo o globo estão se adaptando muito bem ao novo console, e com quase doze títulos anunciados para o primeiro ano do aparelho, parece que a nova geração da Sony pretende começar ainda melhor do que as anteriores.