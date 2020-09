PS5 e Xbox Series X terão Maneater logo no lançamento

Hoje (23), a conta oficial do Twitter de Maneater anunciou que o jogo fará parte do repertório da próxima geração. Além disso, aqueles que compraram o game para PS4 e Xbox One receberão um upgrade gratuito para os futuros consoles. Confira a publicação a seguir:

We’re incredibly pleased to announce that Maneater will swim onto next-gen systems at launch! Fully evolved for the new hardware with a free upgrade for all current-gen owners! ??????? pic.twitter.com/XMGI4PyJzR — Maneater (@maneatergame) September 23, 2020

De acordo com o post, os jogadores poderão aproveitar as violentas aventuras do tubarão assassino no PS5 e Xbox Series X com gráficos em 4K e 60 fps, Ray Tracing e, no caso do console da Sony, suporte para o controle DualSense.

E aí, gostaram da novidade? Contem para nós na seção de comentários!