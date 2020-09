PS5: nova patente sugere possível interface do console

Uma nova patente descoberta pode ter revelado a aparência oficial do menu do PlayStation 5. Com diversos detalhes que valem a pena a atenção, mostrando informações de acesso do sistema e de algumas funcionalidades in-game, os documentos sugerem um acesso dinâmico e completamente remodelado em relação às interfaces atuais.

Na imagem divulgada, é possível observar, no topo, um acesso rápido aos amigos e mensagens, com algumas informações sobre o horário de acesso e status da rede. Uma das grandes curiosidades é uma barra de busca logo abaixo, supostamente algo referente ao jogo que está em execução.

(Fonte Push Square/Reprodução)Fonte: Push Square

A interface também conta com informações in-game do título que está sendo rodado, com um painel de missões e algumas screenshots onde informações, dicas em vídeo e o progresso individual e entre amigos pode ser acessado. Ao lado, há três alternativas customizáveis de hub instantâneo, com a possibilidade de incluir os comandos favoritos do jogador ou os mais utilizados — no caso, reiniciar o jogo, editar uma party ou criar eventos.

Jim Ryan, chefe da Sony Interactive Entertainment, já havia confirmado que o novo menu dos consoles PlayStation seria apresentado em breve com novidades e uma nova dinâmica em interação social e no sistema. Seria esse, então, a versão mais próxima já vazada sobre a nova interface do PS5?

O PlayStation 5 será lançado em 12 de novembro na América do Norte e em países selecionados, chegando ao Brasil no dia 19 do mesmo mês.