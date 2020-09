PS5 terá um lançamento mais acessível do que o PS4

Em entrevista para o The Washington Post, Jim Ryan, chefe do PlayStation, confirmou que as vendas iniciais do PlayStation 5 estarão mais acessíveis e amplas do que ocorreu no período de lançamento do PS4. Apesar dos consoles já terem se esgotado em diversas lojas pela América do Norte e no Brasil, o CEO acredita no potencial de reposição da marca e na possibilidade de alcançar todos os jogadores que desejem entrar para a nova geração.

Entrando em status de pré-venda hoje, dia 17, diversos jogadores estão tendo dificuldades para adquirir o PS5, porém algo muito parecido havia acontecido com o PlayStation 4, em 2013. E foi pensando nessa distribuição e nas oportunidades globais que a divisão de jogos não somente lançou dois consoles com preços diferentes, mas também aumentou sua produtividade, disponibilizando mais unidades prontas para venda durante o período do lançamento.

“Por algum tempo, no início da covid-19, essa imagem estava longe de ser clara”, disse Ryan sobre a perspectiva de vendas do PS5. “Assim como as questões sobre suprimentos não estavam claras. Haveria mercado? Alguém teria permissão para sair? Alguma loja estaria aberta? Este foi um ano como nenhum outro. Mas tudo isso apenas reforçou nossa determinação, e o caminho que definimos no início do ano foi absolutamente o certo.”

A Sony não se pronunciou sobre a quantidade de unidades do PS5 que estarão disponíveis para venda nos primeiros meses após a chegada da pré-venda, mas confortou os jogadores sobre seus produtos e a atual situação de mercado.

O PlayStation 5 será lançado dia 19 de novembro no Brasil.