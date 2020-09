Publicação Notícia – Uma forma de saber – Parte 1

Dividimos a série “Publicação Notícia” em duas partes. Nesta primeira parte falaremos sobre a estratégia de marketing.

O objetivo dessa série é falar sobre estratégias de marketing e maneiras de divulgação em formato de notícias.

Marketing digital é estratégia

O marketing digital não pode ser feito de forma desordenada, ainda que seja para o público da internet é necessário que encontre o público-alvo.

Entretanto, o marketing digital exige velocidade, qualidade e assertividade.

Para que se atenda esse público de forma direcionada dentro do marketing digital, é necessário seguir algumas regras.

As regras do SEO que visam melhorar o ranqueamento dos sites, mas o SEO é um conjunto de regras que ditam ações do marketing. Ou seja, é um meio e não um fim.

Formas de divulgação

Dentro das possibilidades do marketing digital, há formas direcionadas de divulgar uma notícia.

As notícias precisam estar alinhadas com a plataforma divulgadora, por conseguinte, para que possa atingir o público-alvo.

As notícias podem ser segmentadas, tanto para o entretenimento, como para a publicidade, então pode fazer uso das noticias como publicidade para agregar valor à sua marca.

Como divulgar as notícias publicitárias?

Se adaptando a essa comunicação via internet, o mundos dos negócios mudou a linguagem, saindo da formalidade para uma comunicação mais direta.

Estando o cliente na internet, é necessário falar diretamente a ele.

Na segunda parte falaremos mais sobre a divulgação de notícias publicitárias.