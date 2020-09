Público pede expulsão de Biel por assédio contra Cartolouco · .

A festa que aconteceu até a madrugada deste sábado (12) em A Fazenda 12 deixou alguns peões bastante alterados e gerou uma cena controversa. Quando todos já estavam prontos para dormir na baia, Biel abaixou a calça de Lucas Cartolouco, deixou o bumbum dele à mostra e deu tapas. O jornalista estava deitado e não se manifestou. Mas, nas redes sociais, o público considerou o ato como assédio e pede a expulsão do cantor.

Os participantes desta temporada se animaram na festa. Logo no início, homens trocaram selinhos, sem pudor. Jojo Todynho também estava empolgada e dançou colada a Mariano e JP Gadêlha –que inclusive ganhou um beijão da cantora.

Mas a cena protagonizada por Biel chamou mais a atenção dos telespectadores. Ele estava ainda bem acordado no fim da festa e disse que queria ter companheiros de baia mais animados. Então, deu um tapa na região genital de JP Gadêlha, por cima da calça. O bombeiro sorriu, constrangido.

Em seguida, o cantor passou por Cartolouco, abaixou a calça e deu tapas no bumbum do colega, fazendo graça. O jornalista havia bebido demais e passado mal na festa.

Nas redes sociais o público não gostou da atitude do cantor. Muitas pessoas têm acusado Biel de fazer besteira logo no início do programa e cometer assédio, já que exibiu e tocou em partes íntimas de outros participantes sem consentimento.

O . entrou em contato com a Record, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. No Twitter, a hashtag #BielExpulso está entre os assuntos mais comentados de sábado. Confira a imagem que causou polêmica e as opiniões de telespectadores:

O Biel acabou de pegar na rola do JP e abriu a bunda do cara q tava deitado na cama, NINGUÉM QUERIA VER ISSO VÉI!!! #BielExpulso #AFasenda12 pic.twitter.com/L4xYYgzN5U

— insta: @willgcm1 (@willgcm) September 12, 2020

sério q ele mostrou o c* do cara lá??? Isso não e assedio?? Em menos de uma semana essa cara já tá fazendo merda, eu avisei #BielExpulso pic.twitter.com/VuBdWSqUr3

— gabriel ☂️ (@todorokisam02) September 12, 2020

Que tag linda gente 😍 bom dia #BielExpulso pic.twitter.com/IAP2l2nhm0

— Eu, sou o Harry, só Harry🎪 (@ninfadoratonkSs) September 12, 2020

Que seja justa toda forma de expulsão #BielExpulso pic.twitter.com/b6dOKcTGGG

— Eu, sou o Harry, só Harry🎪 (@ninfadoratonkSs) September 12, 2020

