Público tenta cancelar Nany People por pedir empréstimo e atriz dá resposta à altura

O empréstimo pedido por Nany People deu o que falar nas redes sociais e muita gente ficou insatisfeita ao saber que ela conseguiu o dinheiro junto ao banco para conseguir pagar os boletos, diante da crise provocada pela pandemia.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre a situação e deu uma resposta à altura para todos os que estavam criticando. “Vim dar uma recadinho pra você que gosta de mim e se preocupa comigo”, iniciou a atriz e apresentadora.

“Em uma live com meu amigo Alan, do RJ, contei que não peguei auxílio emergencial porque eu não me encaixava e fiz empréstimo bancário depois de dois meses que as minhas reservas se foram, para fazer a vida continuar acontecendo”, prosseguiu.

“Pra pagar faculdade da minha sobrinha, meu condomínio e minha vida em si. Acontece que a internet é terra de ninguém e as pessoas se acham no direito de falarem o que quiserem. ‘Ah, porque é artista, é famosa e não tem reserva e não guardou dinheiro?’”, questionou.

“Agradeço muito ao Bradesco, que mais uma vez me ajudou, porque não é a primeira e não será a última vez que eu faço um financiamento. É um serviço maravilhoso pedir um empréstimo, isso demonstra que eu tenho crédito na praça, que eu tenho nome limpo e tenho credibilidade com meu CPF”, completou Nany People.

Nos comentários, a famosa foi bastante elogiada pela iniciativa. “Sem falar que essa é a mulher que mais trabalha no Brasil!!!!”, declarou um fã. “Tem que cuidar da saúde né!? Porque da vida da gente tá cheio de gente pra cuidar”, debochou outra.

“Adorei seu recado. Cada sabe de si. Todos deveriam cuidar mais da sua vida do que ficar dando palpite na vida dos outro”, defendeu mais um.

Confira: