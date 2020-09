Quais as opções de Domènec para montar Flamengo com oito desfalques na Libertadores?

O Flamengo vai encarar o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira pela Conmebol Libertadores sem oito dos jogadores que viajaram para o Equador. Depois da goleada sofrida diante do Independiente del Valle, os problemas para Domènec Torrent só se acumulam.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A primeira baixa foi Gustavo Henrique, suspenso após ser expulso na derrota por 5 a 0; depois Gabigol foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. Agora, são seis casos de COVID-19 no elenco: Isla, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Matheuzinho.

Para piorar, o time rubro-negro não pode sequer treinar no domingo, depois que as cinzas do vulcão Sangay afetaram a cidade e obrigaram que a atividade fosse cancelada.

Os casos de coronavírus deixam Domènec sem opções para lateral. Por isso, João Lucas, que não joga há um mês, mas está recuperado de lesão muscular, deve viajar às pressas junto com três jovens do sub-20 para reforçar a delegação no Equador.

Sem eles, o Flamengo teria apenas 11 jogadores para entrar em campo e oito para ficar no banco de reservas, sendo dois goleiros e seis atletas de linha.

Jogadores do Flamengo em treino Divulgação

Desde sua chegada ao Flamengo, Domènec já improvisou Rodrigo Caio na direita, mas a opção foi bastante criticada. Para a zaga, além do ex-São Paulo, somente Léo Pereira e Thuler são as opções. De laterais de origem, só os esquerdos Renê e Ramon estão no Equador.

Para o ataque, sem Bruno Henrique e Gabigol, Pedro deverá ser a opção. Tirando os jovens que viajarão, Vitinho e Lincoln são as opções disponíveis.

O setor menos impactado pelas baixas é o de meio-campo, no qual Domènec tem à disposição Willian Arão, Thiago Maia e Gerson, além do jovem Gomes; e a dupla Arrascaeta e Everton Ribeiro para atuar mais avançada.

O fato é que, se as condições permitirem, o Flamengo terá apenas esta segunda-feira para preparar a formação que entrará em campo na terça, às 19h15 (de Brasília), com transmissão, ao vivo, do Fox Sports.