Quais os melhores campeões para jogar na Top Lane do LoL? YoDa responde

Para quem está buscando entender quais as melhores estratégias para vencer em League of Legends, nada melhor do que escutar a voz da experiência para ter sucesso durante as rotas. E foi pensando em ajudar os jogadores que Felipe Piller Noronha, também conhecido como YoDa, ex-pro-player de LoL, deu valiosos conselhos para ajudar os competidores a desbravar os caminhos da desafiadora Top Lane de Summoner’s Rift.

Com o Mundial de League of Legends cada vez mais próximo, previsto para ocorrer entre os dias 25 de setembro e 31 de outubro em Xangai, na China, o streamer quebrou o silêncio e as rivalidades e sugeriu quais os melhores Campeões para utilizar na rota do topo.

“Na rota do topo, eu acho que os melhores Campeões são aqueles que dão muito dano e aguentam muita porrada. Geralmente, eles são melees. Batem de perto”, comentou Felipe. “Então, elenco Irelia, Darius, Renekton, Sett, Volibear, Akali, Jayce e Vayne. São Campeões que escalam bastante, já que a lane é grande, então, vale a pena usar.”

Para quem curte jogar com Darius, um dos Campeões com a maior capacidade de dano, YoDa sugeriu que “você precisa ser um cara que sabe exatamente o que fazer na lane, qual minion que precisa farmar ou não, qual momento de ir para cima ou não e, principalmente, o dano que ele vai causar no cara”, senão as chances de dar errado são enormes.

E agora? Está pronto para testar as dicas do mestre?