Qualcomm lança cancelamento adaptativo de ruído para fones sem fio

Nesta quinta-feira (3), a Qualcomm anunciou a tecnologia de cancelamento adaptativo de ruído para fones de ouvido sem fio (TWS, ou True Wireless). A Adaptive ANC, como é chamada, está disponível para fones que trazem o SoC QCC5100 Series. Ela deve ajustar o desempenho do som em músicas ou chamadas com base no ajuste do fone no ouvido.

Assim, a Qualcomm espera melhorar o sistema de cancelamento de ruído em tempo real em diferentes modelos de fones. Em comunicado, a companhia promete “uma capacidade de vazamento [de ruído externo] altamente natural”.

O usuário deverá ouvir “certos sons do mundo externo em uma latência muito baixa”, algo que possa alertá-lo enquanto anda ou caminha numa rua movimentada. Assim, o Adaptive ANC será capaz de ajustar a intensidade do cancelamento de ruído com base, também, no ambiente em que o usuário estiver.

Ajuste mais natural

Qualcomm lança Adaptive ANC para fones de ouvido sem fio.Fonte: Qualcomm/Divulgação

O “ajuste natural”, no caso, é exatamente como os fones se encaixam no ouvido do usuário. A tecnologia da Qualcomm deverá funcionar com fones de todos os estilos de vedação – como os que usam borrachinhas (pontas) de encaixe ou os de encaixe livre.

“Isso também significa que os usuários não precisarão empurrar ou torcer os fones de ouvido, o que também pode causar desconforto”, diz a empresa. A tecnologia também pode, no caso, evitar que seja necessário escolher pontas específicas para vedar o som.

Ao ativar o ANC para diferentes conteúdos – chamadas, músicas, vídeos – de forma automática, a Qualcomm lança um recurso concorrente ao dos AirPods Pro, da Apple. Este modelo é capaz de ajustar continuamente o ruído, além de adaptar a equalização do som com base no formato da orelha do usuário.

Apesar de já ter anunciado que o SoC QCC514x é compatível, a tecnologia ainda não está, de fato, no mercado. A Qualcomm trabalha com fabricantes como Sennheiser, Audio Technica, Skullcandy e outros para lançar fones TWS com o Adaptive ANC.