Quando é a hora de trocar a bateria do celular?

Quando uma pessoa compra um celular, além das especificações técnicas, desempenho e qualidade da câmera é fundamental ficar de olho na vida útil da bateria. Por mais que poucos se preocupem com isto, a vida útil do aparelho está diretamente ligada ao bom funcionamento deste dispositivo.

Não importa o modelo do aparelho, pois todos eles terão uma bateria com tempo de vida limitado. E fique atento, porque se estiver com problemas, podem causar risco à saúde.

Quando devo trocar a bateria?

O detalhe mais importante é perceber a queda da porcentagem da bateria ao longo de um período. Comece a monitorar no momento em que o seu celular estiver com 100% de carga. Imagine então, que o seu aparelho chega ao fim do dia com 50% ou 60% de bateria. Caso comece a apresentar quedas maiores, como 30% ou 25% é bom ficar de olho.

Perceba também se o celular chegará à carga máxima. Caso não atinja 100%, independentemente do tempo que ficou ligado na tomada, é hora de se preparar para uma troca.

Fique de olho na vida útil de sua bateriaFonte: PIMPAN / SHUTTERSTOCK

Quedas acentuadas de rendimento também apontam possíveis problemas. Geralmente acontecem logo depois que o carregador foi desconectado do dispositivo, ou então quando se encontra com menos de 10% de bateria.

Aplicativos de monitoramento

No mercado existem alguns apps que podem te auxiliar no diagnóstico da bateria, como o Battery Doctor, para iPhone (iOS) e Power Battery ou AccuBattery, para Android. Todos eles ajudam a ter uma noção de como anda a saúde do seu celular.

Ao perceber problemas, o ideal é não tentar resolver sozinho, mas levar o caso para uma assistência técnica.