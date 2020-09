quando Lyoto Machida chocou o mundo com nocautes impressionantes

Lyoto Machida é a principal atração da noite desta sexta-feira no Bellator 245, em revanche diante de Phil Davis transmitida ao vivo pela ESPN Brasil e pelo ESPN App a partir das 23h (de Brasília). Mas antes de chegar ao cage circular mais famoso do mundo, o brasileiro estrelou e encantou em um palco diferente, de oito lados, no UFC.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Lyoto foi uma das grandes estrelas do Ultimate entre 2007 e 2018. Por lá, foi campeão e chegou a ser considerado como invencível enquanto ninguém conseguia desvendar a sua técnica tão diferente do habitual, baseada no caratê – e na versão do caratê criada por seu pai, Yoshizo Machida.

Entre os anos todos, Lyoto rendeu vários highlights ao UFC. E o ESPN.com.br rememora cinco momentos marcantes dele.

Lyoto Machida x Rashad Evans

Getty

A luta que consagrou o brasileiro como campeão. E que gerou uma das imagens mais marcantes da história do MMA.

Tudo começou em um contragolpe típico do caratê e do MMA de Lyoto. Rashad avançou com tudo e foi surpreendido com um forte jab no contra-ataque. O golpe pegou em cheio e derrubou o norte-americano. O brasileiro, então, foi com tudo para cima e nocauteou com um soco em cheio que simplesmente desmontou o adversário.





Lyoto Machida vs. Randy Couture

Getty

Talvez o nocaute mais plástico da carreira de Machida. E com uma ajudinha de Steven Seagal.

Não, não foi o ator que o ensinou o golpe. Mas foi ele quem deu a dica de colocá-lo mais em prática. No melhor estilo Karatê Kid, Lyoto saltou, mudou de perna no ar e acertou um chute em cheio no rosto da lenda Randy Couture, que já caiu apagada e nocauteada na última luta da carreira.





Lyoto Machida vs. Ryan Bader

Getty

De novo, a precisão e a paciência falaram até mais alto que a potência.

Ryan Bader veio com tudo para cima e se esqueceu da principal arma de Lyoto Machida: o contragolpe. Um soco certeiro no queixo derrubou o norte-americano já nocauteado.





Lyoto Machida vs. Mark Muñoz

Getty

Amizade é amizade, mas os negócios à parte.

Em Londres, Lyoto Machida não deixou o lado sentimental influenciar em nada e apagou o amigo Mark Muñoz com um chute direto na cabeça. Esse pegou de lado, diferente do anterior contra Couture.





Lyoto Machida vs. CB Dollaway

Getty

Não são só os chutes na cabeça que nocauteia. E Lyoto não só sabe como já provou isso ao mundo.

Em Barueri, o brasileiro acertou um chute em cheio nas costelas de CB Dollaway e fez o rival se curvar de dor. Depois, só teve o trabalho de acabar com a luta com mais golpes.





Lyoto Machida vs. Vitor Belfort

Chute de Lyoto acerta em cheio o rosto de Belfort Getty

O quarto chute da lista, o quarto diferente. E esse de novo na cabeça.

Lyoto enganou Belfort com o movimento de suas mãos e, quando viu a brecha, levantou a perna direto no rosto do brasileiro. Um movimento lindo, praticamente sem nem movimentar o resto do corpo para esconder o golpe até a última hora.