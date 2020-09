Quanto custa para você ter TODOS os jogos da Steam?

Não há dúvidas de que o Steam é o serviço de jogos para PC mais popular da atualidade, com milhares de jogos disponíveis em sua página. Porém, você já se perguntou quanto custaria para ter todos os games disponíveis na loja da Valve em sua biblioteca?

De acordo com as informações contidas no site Steam Seewang, utilizando os dados presentes na rede na noite da última terça-feira (15), dia da última atualização da página, seria preciso desembolsar cerca de US$ 541,2 mil para garantir todos sem usar promoções. Com os descontos ativos, o valor total cairia para US$ 528 mil, aproximadamente.

(Fonte: Steam Seewang/Reprodução)Fonte: Steam Seewang

Utilizando a cotação atual do dólar para ter uma ideia desse valor em reais, chegaríamos a pouco mais de R$ 2,8 milhões no caso de garantir todos os jogos sem descontos, ou “apenas” R$ 2,76 milhões caso aproveite períodos promocionais.

E você, imaginou que era preciso investir tanto para comprar todos os jogos disponíveis no Steam? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.