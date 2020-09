Quantos anos tinha Vera Fischer em Laços de Família? Atriz impressiona público jovem · .

Vera Fischer é famosa por sua beleza estonteante desde os anos 1960, mas ainda hoje continua a impressionar o público brasileiro. Desde a semana passada, quando Laços de Família (2000) reestreou no Vale a Pena Ver de Novo, cenas em que ela aparece como a Helena da novela têm chamado a atenção de telespectadores. Na internet, fãs estão conhecendo Vera só agora e se perguntando quantos anos ela tinha na época.

Quando Laços de Família estreou na Globo, em junho de 2000, Vera tinha 48 anos. Fez 49 durante as gravações. Na novela, a personagem dela relata ter 44. Segundo o autor Manoel Carlos, a beleza de Vera foi pré-requisito para a personagem, já que Helena deveria ser uma mulher capaz de fazer um homem de qualquer idade se apaixonar, na visão dele.

Vera também já tinha carreira consolidada como atriz na época. Depois de ser Miss Brasil em 1969, ela iniciou a carreira no cinema em 1972 e esteve no elenco de pornochanchadas. Estreou na TV em 1977 e, nos anos 1990, teve grande repercussão não pela beleza, mas por suas questões com drogas e indisciplina. Vera chegou a ser afastada da novela Pátria Minha (1994) por criar problemas demais.

A protagonista de Laços de Família se tornou a redenção dela na TV, seu papel mais significativo e mais marcante até hoje. Helena é lembrada pelo sofrimento ao perder o namorado para a filha, ao ter de lidar com o câncer de Camila (Carolina Dieckmann) e, é claro, pela beleza estonteante.

Nas redes sociais, desde a estreia da novela, no último dia 7, estão circulando muitas imagens de Vera Fischer nos primeiros capítulos, em que ela aparece de biquíni. Os telespectadores são só elogios.

Eu fico hipnotizado com a beleza de @VeraFischer sempre. Mas em #LacosDeFamilia 💘💓 N é sem.motivo q Alma tem inveja dela 😂 pic.twitter.com/5ZMfMQVUBu

— roddysta 🔥🍺❌ (@roddysta) September 8, 2020

Vera Fischer não cansa de ser linda! #LaçosDeFamília pic.twitter.com/wwtJ68ews6

— Alma Flora Pirajá de Albuquerque Menezes (@JohnnySesta) September 11, 2020

Vera Fischer no auge extremo em Laços de Família, meu Deus 😍😍😍😍

— Leandro Gravina (@gravinaleandro) September 11, 2020

vera fischer tá no auge da beleza, melhor helena #LacosDeFamilia

— cªuª (@peterparkersw) September 11, 2020

Vera está on

Atualmente, Vera está com 68 anos e continua belíssima, conforme demonstra em suas fotos recentes publicadas nas redes sociais. Em junho deste ano, a atriz foi dispensada do elenco da Globo, em meio à política de redução de custos implementada na emissora.

Ela já estava reservada para Além da Ilusão, novela das seis que substituirá Nos Tempos do Imperador em 2021. Um retorno de Vera à emissora é possível, mas vai depender de novas negociações, por obra certa, que duram apenas durante as gravações e exibições de cada trama.

Enquanto isso, ela tem utilizado bastante o Instagram e o Twitter e se aproximado do público jovem, que a acompanha nas redes. Em isolamento social no Rio de Janeiro, ela começou a dar dicas de séries e filmes, o que lhe rendeu o apelido de Veraflix.

