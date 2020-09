Quantum Error será lançado para Xbox Series X e S

A desenvolvedora Teamkill Media confirmou neste início de semana, que o horror cósmico Quantum Error irá chegar aos consoles de nova geração da Microsoft. O título já havia sido anunciado anteriormente para o PlayStation 4 e PlayStation 5, e agora foi oficializado que o Xbox Series S e o Xbox Series X também irão receber a nova aposta do survival horror nos video games.

O anúncio foi realizado através de um teaser conceitual com foco nos incríveis efeitos de som 3D que o jogo terá, provando que será uma experiência sensorial psicológica e completa para quem for aproveitá-lo com o potencial máximo da nova geração. Confira abaixo.

Com um conceito de Dead Space e uma atmosfera clássica de jogos como SOMA e Alien: Isolation, Quantum Error é uma das grandes novidades do universo de horror nos games, introduzindo o jogador em complexo isolado após uma terrível ameaça surgir em suas instalações. Caberá então ao bombeiro Jacob Thomas, protagonista do game, evitar um desastre ainda maior no local, enquanto tenta salvar o máximo de pessoas que encontram-se presas e sua própria vida, prestes a se tornar uma loucura.

Ainda sem data de lançamento confirmada, Quantum Error irá chegar ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.