Quarentena rende cenas inusitadas na TV · .

Os profissionais de TV tiveram que se adaptar à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus e acabaram transformando suas casas em ambientes de trabalho. Com os novos tempos de home office, vieram cenas inesperadas e engraçadas durante videoconferências, lives em redes sociais e entrevistas exibidas ao vivo.

Cenas de crianças invadindo entrevistas e animais surpreendendo seus donos foram bastante frequentes. Mas não foram somente essas situações que fugiram do controle ao longo da crise de saúde mundial. Teve mulher seminua com a toalha na cabeça, jornalista trabalhando de paletó e cueca, e até a transmissão acidental de um banho em rede nacional. Relembre alguns dos momentos mais curiosos:

Nudez em live de Porchat

Uma das cenas mais inusitadas em lives durante a pandemia aconteceu com Fábio Porchat. No começo de julho, o humorista teve seu bate-papo virtual com Guilherme Boulos interrompido pela mulher, Nataly Mega, que surgiu seminua durante a transmissão. O político alertou o apresentador, que reagiu com bom humor e ainda se divertiu com a situação.

“Alguém passou pelada aí atrás”, avisou Boulos, dando risada da situação. “Todo mundo te viu”, disse Porchat a Nataly. “Deu pra ver?”, questionou ela. “Lógico que deu pra ver, totalmente. Até o Boulos viu”, respondeu o humorista. O vídeo virou viralizou e virou até piada no Que História É Essa, Porchat?. Confira:

Ver essa foto no Instagram Vazando nudes… Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat) em 3 de Jul, 2020 às 5:37 PDT



Constrangimento na CNN

O novo coordenador da operação Lava Jato no Paraná, Alessandro Fernandes Oliveira, foi surpreendido pelo filho enquanto dava uma entrevista ao vivo para a CNN Brasil. A criança apareceu atrás da câmera, pulando e gritando, deixando envergonhado o pai que participava do Expresso CNN.

Na ocasião, Monalisa Perrone levou a situação numa boa e conseguiu deixar o entrevistado menos desconfortável. “A gente adora ter o lado humano das pessoas. Eu preciso confessar que dá um certo relaxamento, a conversa pega um ritmo gostoso”, disse a apresentadora. Ela e os outros entrevistadores se divertiram com o pequeno, que se chama Eduardo. Relembre a cena:

Jornalista à vontade

O repórter Will Reeve mostrou ser adepto de um figurino mais casual para trabalhar de casa. Em abril, o jornalista virou notícia na TV americana depois que apareceu sem calça ao vivo durante o matinal Good Morning America, da emissora ABC.

Enquanto ele estava sozinho na imagem, parecia um profissional exemplar, de paletó e camisa social. No entanto, quando dividiu a tela com os colegas, deixou o enquadramento muito aberto e acabou revelando as pernas à mostra.

As imagens logo repercutiram na internet, e Reeve decidiu levar a gafe na esportiva. Depois, o repórter explicou em suas redes sociais que usou um traje mais informal porque iria fazer exercícios após o trabalho. Will Reeve é filho do ator Christopher Reeve (1952-2004), astro de Superman: O Filme (1978). Assista à cena:

Onde coloco o unicórnio?

Dar entrevista e cuidar dos filhos é uma tarefa complicada. A professora assistente Clare Wenham, de políticas de saúde global, passou por isso enquanto falava com a BBC News. Ela respondia perguntas sobre a política de lockdown no Reino Unido quando a sua filha Scarlett chamou a atenção dos espectadores.

A menina roubou a cena e obrigou a mãe a pegá-la no colo para afastá-la da câmera. Depois, continuou chamando a atenção ao tentar achar um lugar para colocar seu desenho de unicórnio. O apresentador Christian Fraser se divertiu com a situação e interagiu com Scarlett. Ele até sugeriu um local na prateleira para a ilustração.

Envergonhada, a professora pediu desculpas, enquanto o entrevistador ria. Depois da entrevista, Clare mostrou em suas redes que achou um lugar para o unicórnio. Veja:

Banho ao vivo

Melinda Meza expôs acidentalmente o marido em rede nacional. A repórter do canal KCRA 3, da Califórnia, nos Estados Unidos, fazia uma matéria sobre os cuidados com os cabelos, direto do banheiro de sua casa, quando acabou mostrando mais do que devia. Sem querer, pelo reflexo do espelho, ela exibiu o marido, Mike de Lambert, tomando banho. A nudez rendeu muitos comentários nas redes. Assista:

© 2020 . | Proibida a reprodução