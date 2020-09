Quatro ótimas razões para aprender inglês

Aprender inglês está em seus planos para o futuro? Mas você sabe o porquê de estudar o idioma?

Bom, depois do mandarim e do espanhol, o inglês é o idioma mais falado no mundo como primeira língua. E como segunda língua também vigora entre os primeiros da lista.

Por conta dessa ascensão constante, a globalização tem imposto um conhecimento mais abrangente do idioma inglês. Afinal, as relações interpessoais, como acadêmicas e profissionais muitas vezes necessitam de uma língua em comum para que haja a comunicação.

Quer uma ajudinha para entender o motivos para você se aventurar no aprendizado do inglês? Veja uma lista com quatro deles.

1. Aprender inglês fortalece a memória

De acordo com pesquisas científicas, usar a mente para aprender inglês ou outro idioma ajuda a manter a memória intacta. Alzheimer, assim como demais doenças que lidam com as funções cerebrais, não são tão poderosas se você mantiver seu cérebro flexível aprendendo coisas novas.

2. Comunicação em qualquer situação

Aprender inglês vai facilitar muito a sua vida em viagens ou quando precisar se comunicar com pessoas que só falam o idioma. Pode ser necessário em seu trabalho, por exemplo. Ou então no tão sonhado intercâmbio. De qualquer modo, vale super a pena se preparar.

3. Sucesso na carreira

Isso é óbvio para qualquer pessoa que vive em nosso mundo moderno. Os empregadores querem funcionários que falem inglês, ainda que sejam em cargos nos quais não haverá uma relação com ‘gringos’. Certamente aprender inglês vai lhe render uma qualificação que outros podem não ter, e isso pode ajudá-lo a conseguir o emprego de que precisa.

4. Aprender inglês pode ser divertido

Para muitos, não é muito divertido. No entanto, muitas vezes, o problema está na maneira como você aprende inglês. Reserve um tempo para se divertir ao aprender inglês ouvindo música, assistindo a um filme, desafiando-se com jogos em inglês. Existem tantas oportunidades de aprender inglês enquanto se diverte. Não há desculpa, mesmo que você tenha que aprender gramática.

E então, o que acha de investir um tempinho no aprendizado de uma nova língua? E por que não o inglês? Lembre-se que no ENEM cobra-se conhecimentos básicos no idioma ou em espanhol.

