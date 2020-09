A reta final de Fina Estampa vai tirar sarro de um mico de Christiane Torloni. Em setembro de 2011, a intérprete de Tereza Cristina foi entrevistada durante o Rock In Rio e viralizou com a frase “hoje é dia de rock, bebê”. Meses depois, Aguinaldo Silva incorporou o meme em seu texto e fez a megera dizer: “Queima, bebê”, na cena do último embate da megera com Griselda (Lilia Cabral). A referência será exibida no capítulo desta sexta (18).

“Vai embora, para de me olhar! Vai, tá esperando o quê?”, dirá Pereirão, vendo as chamas consumirem parte do galpão onde estará presa. Tereza Cristina terá acabado de incendiar o local e fará questão de observar a rival prestes a ser queimada.

“Eu jurei que eu ia ficar até você virar carvão. E olha bem, porque eu sou a última coisa que você vai ver antes de morrer. A pessoa que mais te odeia nessa vida”, gritará a mãe de Patrícia (Adriana Birolli), se divertindo com a situação.

Mesmo com a certeza que vai morrer pela mãos da vilã, a namorada de Guaracy (Paulo Rocha) mostrará que não tem papas na língua: “Eu tô cagando para você, Tereza Cristina! Vai embora!”, retrucará, aflita com o fogo chegando mais perto.

“Mentira… Você tá se borrando de medo”, responderá a patroa de Crô (Marcelo Serrada), excitada ao ver que seu plano está dando certo. “Queima, bebê, queima!”, finalizará, aos risos.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

