Quem deve ser a nova Juma Marruá no remake de Pantanal? Vote na enquete · .

A confirmação de que a novela Pantanal ganhará um remake na Globo em 2021 já acendeu a dúvida nos internautas e telespectadores: quem deve ser escolhida para interpretar Juma Marruá na nova versão? Há quem tenha citado nomes de atrizes já muito conhecidas do público, mas também quem aposte que é a vez de uma novata virar estrela.

Na versão original de Pantanal (1990), Juma era uma mulher criada praticamente como bicho no interior do Mato Grosso. Os boatos na região diziam que ela se transformava em onça. A protagonista chegou a morar no Rio de Janeiro ao longo da trama, mas não se adaptou e voltou ao campo, onde era verdadeiramente feliz.

A personagem marcou a carreira de Cristiana Oliveira, que é reconhecida como Juma até hoje. Ela havia feito apenas um trabalho antes (Kananga do Japão, em 1989, também na Manchete) e ganhou muita fama ao viver a mulher selvagem. Dois anos depois, foi contratada pela Globo, onde atuou em várias novelas e séries ao longo de 20 anos. O papel mais recente dela na TV foi em Topíssima (2019), da Record.

Para interpretar a nova Juma, um dos principais nomes sugeridos por internautas é o de Lucy Alves. Revelada como cantora no The Voice Brasil em 2013, ela se destacou também como atriz em duas participações especiais intensas: viveu Luzia na primeira fase de Velho Chico (2016) e fez cenas de Amor de Mãe como a versão jovem da protagonista Lurdes (Regina Casé). Lucy foi elogiada por essas atuações.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, Benedito Ruy Barbosa sugeriu Vanessa Giácomo para o papel principal do remake. Foi o novelista quem alavancou a carreira da atriz na TV ao escalá-la para protagonizar Cabocla (2004).

Giullia Buscacio e Isis Valverde também aparecem entre as preferidas dos internautas para interpretarem Juma. Ambas já viveram mulheres fortes e ligadas à natureza na TV. Giullia, por exemplo, aparecia até agosto na reprise de Novo Mundo (2017) no papel da índia Jacira. Já Isis voltará ao ar em breve na reprise de A Força do Querer (2017), em que deu vida à intrépida sereia Ritinha.

Uma atriz bastante experiente também foi apontada como possível Juma por telespectadores: Giovanna Antonelli. Ela virou meme nas redes sociais por já ter sido escalada para papéis de diversas etnias, de árabe a filha de japoneses. Nada impediria, por isso, que ela vivesse uma mulher-onça.

Há ainda a possibilidade de Rafa Kalimann assumir o posto de nova Juma. A ex-BBB foi contratada pela Globo para que se torne atriz da emissora, e o fato de estrear logo como protagonista traria grande repercussão para a novela e para ela.

A Globo ainda não confirma nenhum desses nomes como titular do papel, mas tanto o diretor Ricardo Waddington quanto Cristiana Oliveira acreditam que Juma deve ser interpretada por uma atriz ainda desconhecida do grande público de TV.

