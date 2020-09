Quem deve ser o primeiro eliminado do reality? Vote na enquete · .

A Fazenda 12 estreou nesta terça-feira (8), e a lista final dos 20 participantes foi conhecida por todo o público. Durante o primeiro programa, os telespectadores já começaram a ter as primeiras impressões de cada um dos peões de acordo com o que foi mostrado pela edição da atração. Quem deve ser o primeiro eliminado do reality da Record? Vote na enquete ao final desse texto.

Antes mesmo do primeiro programa, a Record já havia confirmado a presença dos cantores Jojo Todynho e Mariano, além da bailarina Victória Villarim. O rapper Fernandinho Beat Box, o ator Mateus Carrieri e a modelo Luiza Ambiel foram as surpresas da lista final.

Conforme o . havia antecipado, três nomes foram confirmados: a atriz Lidi Lisboa, o jornalista esportivo Lucas Cartolouco e a modelo Raissa Barbosa. Também estão no jogo Biel, Carol Narizinho, Jakelyne Oliveira, JP Gadelha, Juliano Ceglia, Lipe Ribeiro, Lucas Maciel, MC Mirella, Rodrigo Moraes, Stéfani Bays e Tays Reis.

Na primeira votação de A Fazenda 12, os peões precisaram selecionar quatro competidores para dormir na baia e serem impedidos de disputar a próxima prova do fazendeiro. Rodrigo Moraes, Biel, JP Gadelha e Lucas Cartolouco foram os mais votados.

Os participantes estão confinados na sede em Itapecerica da Serra desde domingo (6). A primeira roça ainda não foi formada, mas já dá pra ter uma ideia de quem pode ser o mais chato, mais encrenqueiro e quem deve ser o primeiro eliminado.

A edição mostrou Lidi Lisboa dando uma bronca nos homens por terem feito xixi fora do vaso; Cartolouco e Biel fizeram a casa receber uma punição após tomarem banho em uma área que eles não tinham o direito de usar; ex-De Férias com o Ex, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro tiveram uma DR (discussão de relação) sobre as rusgas de antes do reality da Record.

