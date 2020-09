Quem é o ex que causou climão entre Mirella e Raissa Barbosa? · .

Logo na entrada dos participantes em A Fazenda 12, aconteceu o primeiro climão no reality: MC Mirella, que já estava na casa, ficou contrariada com a chegada de Raissa Barbosa. “A amante do meu ex, eu não tô acreditando nessa palhaçada”, reagiu a funkeira enquanto a modelo cumprimentava os outros peões. Mas quem é o ex-namorado da cantora?

Mirella era noiva do também funkeiro Dynho Alves. Os dois estavam juntos há quatro anos, mas o relacionamento acabou em agosto. Dois meses antes eles já tinham anunciado uma separação.

Na ocasião, a artista de 22 anos reclamou que o noivo não estava mais dando atenção a ela, pois Alves preferia passar o tempo no Free Fire, um jogo eletrônico.

“Como ele não estava me dando muita atenção, eu fiquei um dia sem dar atenção para ele. Aí não sei se ele não aguentou a pressão, sei lá, e ele acabou indo embora. Ele me deixou aqui sozinha. Ele saiu quando eu estava na área externa da casa e quando voltei para o quarto ele não estava mais lá”, reclamou a cantora em vídeo publicado no Instagram, em 26 de junho.

Pouco tempo depois, o casal reatou, mas a relação não foi pra frente e Mirella entrou em A Fazenda solteira. No início deste ano, Alves e a sua então noiva já tinham enfrentado uma crise na relação, quando veio à tona uma suposta traição de Dynho com a dançarina Jhenis Bárbara, conhecida como Kut Kut.

A jovem publicou uma selfie de topless em que aparece na frente de Dynho –ele cobre os seios dela com as mãos. Kut Kut falou que teve um envolvimento com o funkeiro já durante o namoro com Mirella, mas tanto a cantora quanto o seu então noivo negaram e defenderam que a foto era antiga.

A possível traição de Dynho Alves com Raissa Barbosa nunca se tornou pública, até o comentário feito por Mirella no momento em que a modelo e vice-miss Bumbum 2017 entrou na casa. Apesar do estranhamento inicial, as duas não tiveram nenhum atrito até o momento dentro do confinamento e até já estão ensaiando uma aproximação.

Procurada pelo ., a assessoria de Raissa disse que não comentaria as declarações de Mirella. Ex da funkeira, Alves apareceu na noite de terça-feira (8) nos Stories usando uma camiseta com a foto da ex-noiva, manifestando o seu apoio para ela dentro de A Fazenda 12.

Veja abaixo o vídeo com o climão entre Mirella e Raissa Barbosa e uma foto de Dynho Alves, funkeiro com 8,2 milhões de seguidores no Instagram:

